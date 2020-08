Domènec Torrent ainda não está regularizado, e estreia pode ser adiada

O Flamengo apresentou na segunda-feira o técnico Domènec Torrent como substituto de Jorge Jesus. No entanto, a presença do espanhol no banco de reservas ainda não está certa contra o Atlético-MG, neste domingo, na estreia do Campeonato Brasileiro.

O contrato de Torrent ainda não apareceu no BID da CBF. Com isso, o espanhol não está apto para estrear a frente do Flamengo, no Maracanã.

Torrent precisa do visto de trabalho para poder ter o contrato regularizado. Mesmo com o tom otimista da diretoria em resolver a pendência, Maurício Souza já foi colocado de sobreaviso.

O espanhol já comandou os treinos com o elenco rubro-negro desde a segunda-feira. Além de Torrent, o Flamengo precisa regularizar as situações dos auxiliares Jordi Guerron, Jordi Gris e Julian Jimenez.

Domènec Torrent assinou contrato com o Flamengo até o final de 2021. O espanhol tem a incumbência de manter o bom futebol rubro-negro mostrado sob o comando de Jorge Jesus.