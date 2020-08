Domènec Torrent chega ao Brasil falando português e em ‘respeitar trabalho’ de Jesus

O novo treinador do Flamengo, Domènec Torrent, chegou ao Rio de Janeiro. O avião que trouxe o espanhol ao Brasil pousou no aeroporto de Galeão antes das 6h (de Brasília), e torcedores já o aguardavam no local.

Ele será apresentado ainda hoje, concederá entrevista coletiva às 12h30 e comandará seu primeiro treinamento ao elenco rubro-negro. Antes disso, porém, Torrent já conversou com a imprensa em sua chegada ao país e gastou o português.

“Acho que já posso falar português perfeitamente. No Flamengo, a gente tem que ganhar, ganhar e ganhar. Porque o Flamengo é um dos grandes clubes do mundo. Então, acho que estamos preparados, prontos para tentar ganhar títulos e jogar bonito. Estou muito feliz por fazer parte desse grande clube, dessa grande nação. Acho que estou pronto para tentar ganhar títulos com essa grande torcida”, declarou, conforme reproduzido pelo site Globoesporte.

O espanhol de 58 anos ainda falou em dar sequência ao que vinha sendo feito com Jorge Jesus, que em um ano conquistou o Brasileirão, a Copa Libertadores, o Campeonato Carioca, entre outros títulos.

“O mais importante agora é respeitar o trabalho do Jorge Jesus porque é um time ganhador. E aí, pouco a pouco, vou mudar um pouco as coisas. Mas a intenção é ficar no Brasil muitos anos. Quando estou feliz no clube, e o clube está feliz comigo, quero ficar quatro, cinco anos… Quero poder dizer que ganhamos e que o clube está muito feliz comigo”, disse Domènec – ou melhor, Dome.

“É muito mais fácil (me chamar) de Dome (risos). Para os jogadores, para a torcida, para os dirigentes. É mais fácil para todo mundo”, afirmou o técnico que assinou até dezembro de 2021.