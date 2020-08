Domènec Torrent comanda primeiro treino no Flamengo

Após ser apresentado oficialmente, o técnico Domènec Torrent não perdeu tempo e comandou seu primeiro treino no Flamengo nesta segunda-feira. O espanhol, juntamente com a comissão técnica, foi a campo com o elenco rubro-negro.

Torrent se apresentou aos jogadores antes da atividade. Além do treinador, os auxiliares Jordi Guerrón, Jordi Gris e o preparador físico Julián Jimenez chegaram ao Flamengo.

O elenco realizou trabalho físico e técnico sob os olhares de Torrent. O espanhol, mesmo sendo apenas seu primeiro dia no comando rubro-negro, já antecipou que tem ideia da escalação para a sua estreia.

“Vi os jogos do Flamengo contra o Fluminense, na final do Campeonato Carioca. Já conheço praticamente todos os jogadores. Um ou outro que não conheço logo vou conhecer. Na minha cabeça, já tenho ideia da escalação do time”, disse.

Domènec Torrent terá uma semana de treinos até a estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo, contra o Atlético-MG, no Maracanã.