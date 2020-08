Domingão fecha elenco da Dança dos Famosos e estreia fica para setembro

O Domingão do Faustão, da Globo, finalmente conseguiu fechar o time que participará da nova edição da Dança dos Famosos. O quadro de sucesso do dominical deve estrear em meados de setembro.

A informação foi confirmada pela colunista Patrícia Kogut, que ainda ressaltou que Faustão anunciará todos os competidores famosos neste domingo (30). A nova edição da Dança dos Famosos ficará no ar até 20 de dezembro.

Alguns nomes já estão sendo confirmados por alguns veículos. Vitão, Giullia Buscacio, Henri Castelli e Camila Queiroz foram apontados como presenças garantidas no elenco, que terá 12 nomes, entre atores, cantores e esportistas.

Em plena pandemia do novo coronavírus, a atração vai precisar desembolsar uma fortuna para colocar o formato no ar. Além do cachê muito alto pedido pelos famosos, a Globo também fretará um avião toda semana para levá-los do Rio para São Paulo, onde acontecerão as disputas.

Assim como tem feito com todas as pessoas que entram nos estúdios da emissora, os testes de Covid-19 serão realizados com frequência. Já o júri aparecerá no palco, separado por placas de acrílico.

No último final de semana, Faustão voltou a comandar o Domingão direto dos estúdios. “Depois de quase seis meses, 23 programas gravados em casa, a gente volta aos Estúdios Globo em São Paulo”, destacou o famoso.

“Ainda sem o auditório, a razão do nosso trabalho, o auditório que representa o Brasil”, comentou o apresentador que, então, chamou o auditório virtual. “Mais ligado do que nunca”, completou Fausto.