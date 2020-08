Dony de Nuccio anuncia segredos e vídeo inimaginável em entrevista ao SBT

Dony De Nuccio entrou para a Globo em 2011, tendo diversas passagens como repórter e apresentador. Em 2017 virou âncora oficial do Jornal Hoje, após a saída de Evaristo Costa e saiu da emissora dois anos depois. Em entrevista ao SBT, anuncia um papo revelador e deixa fãs curiosos.

Depois do polêmico trabalho para um conhecido banco, em 2019 Dony pediu demissão da Globo, confirmando ter descumprido o código de ética dos jornalistas da emissora, de acordo com o .. Desde então ele não voltou a trabalhar TV e tem se aventurado em campanhas publicitárias.

Em seu perfil do Instagram, o jornalista apareceu junto a Danilo Gentili, assim comunicando sua participação no talk-show The Noite. Ao divulgar sua entrevista no site, Dony de Nuccio logo adiantou que na segunda-feira (24) terá uma aparição marcante.

“Coisas que eu nunca falei, e até um vídeo que gravei há quase 25 anos revelando algo que vocês NUNCA imaginaram. NÃO PERCA! Obrigado Danilo Gentili, produção e SBT pelo convite e receptividade”, escreveu o ex-âncora global, prometendo altas revelações.

Além das mais de 14 mil curtidas na publicação de Dony, a curiosidade dominou o campo de comentários. “Gente, acho esse suspense uma perversidade. Estou louca que chegue essa segunda pra eu saber esse babado”, declarou uma seguidora. “Conta pra mim, mozi… Prometo que guardo segredo”, disparou outra.

Confira: