Doodle do Google celebra a vida do escritor Alexandre Dumas

O doodle do buscador da Google exibido mundialmente nesta sexta-feira (28) é uma homenagem ao escritor frances Alexandre Dumas. O autor é o responsável por obras como “Os Três Mosqueteiros” e “O Conde de Monte Cristo”, que é o tema celebrado pela empresa.

Em 27 de agosto de 1884, foi publicado no jornal parisiense Les Journal des Débats o primeiro capítulo do livro, que foi lançado inicialmente em formato serializado ao longo de dois anos.

A obra foi resumida no doodle por meio de ilustrações que mostram a clássica trajetória de Edmond Dantès, que envolve traição, enganações e busca por vingança. A história já foi adaptada diversas vezes para o cinema, teatro e TV, seja usando a trama de Dumas ou em formato de homenagem.

O doodle é composto por várias ilustrações sobre a histíoria.Fonte: Google

O ilustrador responsável pelos desenhos é Matt Cruickshank, que decidiu por um traço mais moderno para contar a história na tentativa tanto de homenagear quanto apresentar a obra aos usuários.

Para acessar os desenhos e relembrar a obra de Dumas, basta acessar a página inicial da pesquisa do Google pelo navegador. Clique nas imagens ou use as setas direcionais do teclado para avançar ou voltar na história.