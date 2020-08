Dorival indica e Athletico acerta com atacante Fabinho, da base do São Paulo

Após indicação do treinador Dorival Júnior, o Athletico Paranaense está muito próximo de anunciar a contratação do atacante Fabinho, revelado pelas categorias de base do São Paulo. O jogador de 20 anos já está em Coritiba para realizar exames médicos e concretizar a transferência para o Furacão.

A informação da negociação entre o atleta e o clube paranaense foi publicada inicialmente pelo Globoesporte e confirmada pela Gazeta Esportiva. Fabinho viu seu contrato junto ao Tricolor se encerrar em julho e não aceitou nenhuma das propostas de renovação junto ao clube do Morumbi.

Fabinho está no São Paulo desde 2014 e é o atleta com mais títulos conquistados da era Cotia. Apesar de ter brilhado nas categorias de base do clube, o atacante demorou para estrear profissionalmente pelo Tricolor. Sua primeira partida foi no ano passado, contra o Internacional, fora de casa, pelo Brasileirão.

Apesar de não ter atuado pelo time principal do São Paulo quando Dorival Júnior era o treinador, Fabinho chamou a atenção do técnico, que acompanhava de perto as categorias de base do Tricolor. Com a não permanência do jogador no São Paulo, o comandante do Athletico entendeu que o atleta é uma boa oportunidade de mercado.

Na última segunda-feira, Fabinho utilizou seu Instagram para se despedir do São Paulo. Vale destacar que ele deve seguir o mesmo rumo tomado por Guilherme Bissoli, atacante revelado pelas categorias de base do Tricolor que não foi aproveitado pelo time do Morumbi e, em seguida, transferiu-se para o Athletico.