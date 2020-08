Douglas Sampaio é detonado ao promover casa de shows em meio à pandemia

Douglas Sampaio teve o seu primeiro destaque atuando em Malhação e depois ao vencer a oitava edição de A Fazenda. Nos últimos tempos o ator tem colecionado polêmicas, e a mais recente é sobre um comportamento seu em meio à pandemia da Covid-19.

Como sabido, o Brasil — e vários países no resto do mundo — passa pela quarentena, visto que estamos com números alarmantes de infectados pelo novo coronavírus. Mesmo com o clima de isolamento social, Douglas Sampaio resolveu promover o lançamento de uma nova casa de shows.

O local reaproveitou a estrutura de uma antiga boate e fez a maior festa, com direito à bebidas, DJ e tudo que se espera de uma boa festa. De acordo com informações divulgadas no Instagram do próprio Douglas, a estreia ocorreu às 18h de uma quinta-feira (30).

“Se eu estou te mandando esse vídeo aqui, é porque eu quero a sua presença na maior casa do Recreio, a mais bonita, a mais bem frequentada aqui do Recreio dos Bandeirantes… É tudo nosso porra, vem caralh#“, disse o ator em vídeo postado no stories do Instagram. A casa de shows fica na Zona Oseste do Rio de Janeiro.

Numa recente foto em seu novo perfil do Instagram, Douglas recebeu críticas. “Conheço seu tipo. Homem que fura a quarentena enquanto varias pessoas perdem a vida. Péssimo ator e péssimo cantor, agora você já sabe porque flopou“, disse uma internauta revoltada com tal atitude. “Você se acha o especial, né? Furando quarentena, quanto já passamos de 2 milhões e meio de pessoas infectadas, outras mais de 90 mil mortes… Irresponsável“, completou outra pessoa.

Douglas também surpreendeu seus fãs recentemente ao aparentemente vender — ou doar, ou ceder — sua conta com mais de 500 mil seguidores para alguém que falará sobre “Notícias e Fofocas”. Ele mudou o nome de usuário e o nome artístico, que passou a ser Doug Lee.

