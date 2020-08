Dropbox lança gerenciador de senhas, backup e outras novidades

O novo gerenciador de senhas do Dropbox, o cofre seguro e a o recurso de backup, que haviam sido lançados em versão beta, foram liberados definitivamente nesta quarta-feira (12). As novidades estão sendo disponibilizadas globalmente, a maioria delas apenas para os usuários pagos.

Liberado para os assinantes dos planos Plus e Professional, o Dropbox Passwords permite armazenar as senhas e os logins de sites e serviços que você usa no dia a dia, facilitando o acesso a eles com o preenchimento automático dos dados. A ferramenta funciona no Windows, no Mac e também nos dispositivos móveis (Android e iOS).

Já o cofre seguro é uma pasta dentro do serviço de armazenamento na nuvem cujo acesso só pode ser liberado para quem possui o PIN cadastrado. Oferecido apenas no plano Plus, o Dropbox Vault permite guardar informações como documentos pessoais, dados bancários e fotos, por exemplo. O usuário tem ainda a possibilidade de compartilhar o acesso a estes arquivos, caso queira.

Gerenciador de senhas.Fonte: Dropbox/Divulgação

Disponível no plano gratuito, além das opções pagas, o backup oferece a chance de ter uma cópia segura dos arquivos do seu computador (PC ou Mac) na nuvem, para acessar de onde estiver e em qualquer dispositivo. Segundo a empresa, os dados são sincronizados continuamente entre o HD e a nuvem.

Recursos exclusivos do Dropbox Professional

Os usuários do plano Professional também terão acesso a novidades, que posteriormente vão chegar ao pacote Business. Uma delas é a personalização de arquivos compartilhados com a marca da empresa, adicionando nome, logotipo e uma imagem de plano de fundo. Estas identidades visuais vão aparecer nos links e também nas notificações por e-mail.

Personalização de links.Fonte: Dropbox/Divulgação

A outra ferramenta é o rastreamento de interações com os links compartilhados. A partir de agora, os assinantes poderão saber quem visualizou o link, quando a visita ocorreu, que tipo de dispositivo foi utilizado no acesso e se o arquivo foi visualizado ou baixado.



