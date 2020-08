Dua Lipa faz nova tatuagem e web vê Ratinho em desenho

Quem acordou logo no início da manhã desta terça-feira (11) e deu uma passadinha no Twitter se deparou com um “casal” inusitado: a cantora Dua Lipa e o apresentador Ratinho, do SBT. Tudo começou por causa de uma tatuagem nas costas da musa internacional e sua semelhança com o contratado da emissora de Silvio Santos.

Na segunda-feira (10), Dua esteve no Jimmy Kimmel Live e mostrou o mais novo desenho em homenagem ao apresentador Guillermo Rodriguez, que assumiu a atração durante as férrias de Jimmy. No programa, ela exibiu a tatuagem e os fãs logo viram a enorme semelhança com o astro brasileiro.

O perfil do programa na rede social brincou com a situação: “Dua Lipa realmente se comprometeu em apresentar nosso show esta noite”. Em pouco tempo, o nome da dupla apareceu entre os assuntos da rede social.

“A nova tatuagem da Dua Lipa parece o Ratinho”, apontou uma internauta, impressionada. Outro citou outro “casal” criado pela web: Fausto Silva e Selena Gomez. “O Faustão chegando na Selena Gomez pedindo pra ela fazer uma tattoo dele igual a Dua Lipa fez”, disparou.

“Várias pessoas desvalorizam os artistas brasileiros e enquanto isso a Dua Lipa fez uma tatuagem [de um brasileiro]”, alfinetou uma terceira, se referindo ao menosprezo de parte do público com artistas do país. “Fez nas costas”, apontou mais um.

Confira a repercussão na web:

e a nova tatuagem da dua lipa que parece o ratinho kkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/WmW3uTfHWT — FABIO (@slutisgaga) August 11, 2020

E a Dua Lipa que tatuou o Ratinho nas costas pic.twitter.com/HtP2hMRZ77 — rafael vinicius ⚡️ (@rafavini89) August 11, 2020

selena gomez com o faustão

shawn mendes com a ana maria braga

e dua lipa com o ratinho meu deus que lindo 😭😍🥰😘✨🙌🏻🙏🏻 pic.twitter.com/P89rlL46zI — bella ❁ (@styliodinson) August 11, 2020

BABADO! dua lipa acaba de acaba de anunciar sua vinda pro brasil tatuando o rosto do ratinho nas costas, e aí o que acharam da nova tatuagem? estão ansiosos pra lenda em solo brasileiro? pic.twitter.com/FYF88zNUFD — ɑnɑ (@spidervampsz) August 10, 2020

Gente pq a dua lipa tatuou o ratinho? pic.twitter.com/FiLSwlCabX — gigi (@changeskdrauhl) August 11, 2020

O Faustão chegando na Selena Gomez pedindo pra ela fazer uma tattoo dele igual a Dua lipa fez do Ratinho pic.twitter.com/eXThS1SEho — Kauan ◉‿◉ (@edsonkauan_) August 11, 2020

varias pessoas desvalorizam os artistas brasileiros e euqnaro isso a dua lipa fez uma tatuagem do ratinho — carolina🧚🏼‍♀️ (@carolemvermelho) August 11, 2020