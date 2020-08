DualShock 4 funcionará no PS5 só para jogos retrocompatíveis do PS4

A Sony revelou algumas novidades sobre a compatibilidade do PS5 com alguns periféricos presentes na atual geração de consoles. Segundo a divulgação, o DualShock 4 funcionará no PlayStation 5 apenas para os jogos do PS4. Para todos os outros jogos será necessário a utilização do novo DualSense.

(Sony/Reprodução)Fonte: PlayStation Blog

A explicação para que o controle atual não funcione nos jogos na próxima geração é que a empresa acredita que os desenvolvedores devam aproveitar todas as novas funcionalidades e recursos do DualSense.

A Sony anunciou também que a PlayStation Camera, os Move Motion Controllers e o VR Aim Controller serão suportados pelo PS5 para jogos compatíveis com o PlayStation VR. No entanto, para que o periférico funcione, será disponibilizado gratuitamente um adaptador para câmera. Os detalhes sobre o aparelho e como será feita a distribuição serão anunciados futuramente.

Os headsets sem fio Platinum e Gold, assim como outros fones de ouvido de terceiros, funcionarão no PlayStation 5, entretanto, o aplicativo complementar dos headsets não estará disponível.

Para outros periféricos especializados como volantes de corridas, controles no estilo arcade, ou os para simuladores de voo que sejam oficialmente licenciados funcionarão nos jogos da próxima geração e terão suporte para títulos retrocompatíveis. No entanto, a Sony aconselha os usuários a consultarem os fabricantes desses itens para ter certeza que funcionarão no console.

DualShock 4 funciona no PS5 – mas só nos jogos retrocompatíveis do PS4 via Voxel