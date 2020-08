Duda Nagle mostra a filha imitando Sabrina Sato e rende internautas com fofura

Sabrina Sato e Duda Nagle estão juntos desde 2011 e há 1 ano e 9 meses ganharam Zoe, a primeira — e única — filha do casal. A pequena protagonizou momentos para lá de fofos nas redes sociais, que fizeram um verdadeiro sucesso.

Primeiro foi a vez do ator, na quinta-feira (6), que compartilhou no Instagram um vídeo em que apronta altas brincadeiras com a herdeira. “Essa menina é filha de quem mesmo? Só falta agora o é verdade“, disparou Duda, após ver a garotinha reproduzindo o bordão da mãe.

Sabrina também apareceu no site e postou um vídeo novo, com Zoe dizendo a mesma frase e se divertindo por estar sendo filmada. As imagens ultrapassaram 1 milhão de visualizações e deixaram a todos encantados com a fofura.

“A Zoe está a cada dia mais linda e esperta! Parabéns“, escreveu Márvio Lúcio (Ceará), que já trabalhou com a apresentadora. “Que delícia essa neném“, completou a atriz Fabiana Karla. “Que delícia! Que figura“, declarou Leda Nagle, uma das avós de Zoe.

“Faltou o turuboncovoceeeeeeiiiss”, disparou Edu Sterblitch, citando o sotaque e os bordões de Sabrina Sato. “Oi gente! Não aguento a Zoe… Vontade de apertar tanto ela! Deus abençoe vocês, meus amores“, desejou Elaine Mickelly, amiga pessoal do casal.

Confira: