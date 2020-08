Duda Reis emociona ao exibir cena romântica com Nego do Borel e faz declaração

Recentemente, o casal Duda Reis e Nego do Borel encantou a web com uma cena romântica em um lindo entardecer, durante um passeio de lancha. Na legenda, a atriz destacou o carinho e o amor que sente pelo cantor através do trecho de uma canção.

“Oh menina, olha o tanto que a gente combina. Eu acho que o Cara lá de cima, na hora em que criou você, pensou em mim. Eu perguntei pro céu, ele falou que sim”, escreveu. A cena deixou a web morrendo de amores e os seguidores não hesitaram em elogiar o casal.

“Isso é amor”, derreteu-se uma internauta. “Casal mais lindo que esse desconheço”, reforçou outro, encantado.

Cabe lembrar que, apesar do romance, o clima não anda tão favorável entre a família da ruiva, que é contra o seu relacionamento. O pai de Duda, Luiz Fernando Barreiros, fez um novo comentário sobre a relação da filha com Nego.

Para ele, o funkeiro montou uma estratégia para convencer a filha até o casamento. Segundo o patriarca, em breve, o cantor dirá que deseja ter um filho com a atriz.

“A tatuagem e o casamento fazem parte da estratégia!”, alertou. “O último passo é dizer: meu sonho é ter um filho com você! Foram sete passos que falamos que iriam acontecer”, analisou o veterano. “Estamos chegando ao sexto. Com toda honestidade, que ela faça o que bem entender. Tomara que sejam felizes!”, disse.

Luiz lembrou que Duda o elogiava por sua postura. “Difícil é acreditar em tudo isso que está acontecendo, já que minha filha sempre disse que eu era uma referência de marido e pai para ela!”, lamentou.

Confira: