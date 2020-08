Dudu Camargo alfineta cabelo de Silvio Santos e diz que Cabrini usa peruca

Dudu Camargo debochou de Silvio Santos e de Roberto Cabrini durante sua participação no programa A Hora da Verdade, apresentado por Kleber Leite, o apresentador que há dias rasgou o verbo contra Thammy Miranda após o anúncio de que ele faria parte de uma campanha do Dia dos Pais.

Em sua aparição ao vivo no estúdio do programa da RBTV, o âncora do Primeiro Impacto detonou o cabelo do patrão e do seu colega de emissora. “Não quero causar, não, mas ele usa peruca”, revelou o jovem sobre Cabrini. “Trocou recentemente”, completou.

“Eu trago ele aqui e faço que nem a Maisa fez com o Silvio Santos, de levantar a peruca”, garantiu o contratado do canal paulista, que lembrou do episódio em que Maisa Silva puxou a peruca de Silvio durante o programa do veterano.

No entanto, Dudu deixou claro que o dono do SBT não usa peruca. “Não usa, pior que não usa. É um cara que todo mundo fala que usa peruca, a Maisa puxou lá, puxou nada. [Ele] já chegou a fazer implantes. O cabelo dele é ralinho porque fez muita tintura”, explicou.

Camargo provocou e disse que o cabelo do seu ídolo “é considerado como um cabelo morto pelos especialistas em cabelo”, e acrescentou: “Muita química ao longo dos anos. Mas o Jassa dá jeito no cabelo dele e não é peruca. Já vi o cabelo lavadinho assim”.

