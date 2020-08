Duratex abre oportunidade hoje (14)

As vagas de emprego em Jundiaí estão disponíveis pela Duratex. A empresa conta com 69 anos de história no ramo da construção civil e apresenta 5 unidades florestais, bem como 16 unidades na indústria brasileira. É preciso dar atenção, por conseguinte, a todas as exigências para seleção.

A Duratex é, por conseguinte, fabricante das seguintes marcas:

Deca;

Hydra;

Ceusa;

Durafloor;

Portinari.

Vagas de emprego em Jundiaí: Confira!

As oportunidades estão disponíveis hoje, sexta-feira (14) e para se candidatar, os interessados devem ficar atentos, portanto, aos requisitos do processo seletivo disponível pela internet.

Inscrição

Para participar da seletiva, é preciso, por conseguinte, acessar o site Vagas.com, ou clicar no link da vaga pretendida.

Especificações

No site Vagas.com, portanto, o interessado pode encontrar todas as exigências de cada oportunidade disponível. Para a vaga de Estagiário de Engenharia – PCP, por exemplo, é preciso, por conseguinte, atentar-se às tarefas:

suportar time de materiais através de follow up de compras (acompanhamento de pedidos abertos e monitoramento de timing para entrega de materiais);

administrar e controlar Itens MRO;

manter atualizado KPI’s diários;

monitorar e controlar saúde dos estoques.

Exigências

curso de nível superior;

pacote office intermediário – ênfase em excel;

boa comunicação e relacionamento interpessoal;

proatividade e senso de urgência.

A seleção acontece pelo site Vagas.com. Os candidatos também podem, portanto, ser direcionados a estas oportunidades, clicando aqui.

