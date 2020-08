O volante Caio Alexandre começou a temporada na equipe alternativa do Botafogo, que atuou nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. O jogador ganhou espaço e após a chegada do técnico Paulo Autuori virou titular da equipe.

Nesta semana, o atleta falou sobre o que o comandante tem pedido nos treinos: “O professor sempre pede para darmos dinâmica para o jogo, ter uma boa saída de bola, preencher bem os espaços na marcação e pressionar o adversário”, disse à Botafogo TV.

Vitor Silva/Botafogo

O jogador de 20 anos exaltou o fato de poder estar atuando ao lado do japonês Honda: “É um prazer jogar ao lado dele, você aprende muito no dia a dia, nos jogos, treinamentos. Ele nos passa muita coisa boa, tem me ensinado bastante, me aconselhado dentro do possível. Tenho escutado tudo que ele passa, porque sei que é bom para o meu crescimento e quero continuar me dedicando assim para dar bons frutos ao Botafogo”, declarou.

O Fogão volta a campo neste sábado, no amistoso contra o Fluminense, no Nilton Santos.