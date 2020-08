EAD: Principais erros cometidos por alunos de ensino a distância

O ensino a distância (EAD) está em ascensão no Brasil e no mundo. Com a pandemia do novo coronavírus, aumentou ainda mais a procura por cursos que possam ser realizados remotamente.

Aliás, até mesmo o ensino básico tem migrado para as aulas online. Afinal, ainda não há uma previsão para a reabertura das escolas – somente algumas retornaram às atividades no País inteiro.

Mas apesar de estar em alta, esse estilo de educação demanda preparo, organização e estrutura dos estudantes. Abaixo você pode conhecer três sugestões para

1. Falta de planejamento e organização

Planejamento é tudo quando se trata da aprendizagem EAD. É essencial elaborar um cronograma de estudos com os horários de todas as aulas, as datas de entrega de trabalhos, de provas, bem como as matérias que precisam ser estudadas.

Importante definir a agenda considerando os demais compromissos. Você trabalha? Então inclua seu horário de trabalho, de almoço, de trajeto até sua casa.

Inclua hora para fazer os exercícios físicos, ficar com a família, etc. Vale também adicionar os finais de semana, mas isso depende de cada plano de estudos.

Além disso, no planejamento deve-se ter a preparação para as aulas. Ou seja, anotações sobre as matérias, dúvidas para tirar com o professor, lições e trabalhos devidamente feitos.

2. Muita procrastinação

A procrastinação provém de muitas causas. Mas a principal delas quando trata-se de aulas EAD é a falta de organização.

Você Pode Gostar Também:

Procure um ambiente bacana para estudar. Tanto para ter as aulas online quanto para as suas horas de estudo definidas no cronograma.

Tire todas as possíveis distrações de perto, como televisão, livros interessantes que não façam parte do estudo, e dispositivos móveis. Deixe somente o seu computador e materiais didáticos sobre a mesa.

Ter horário para começar e terminar de estudar também é essencial para aumentar a produtividade. Além disso, há alguns métodos interessantes, como o sistema de recompensa.

3. Não expor as dúvidas nas aulas EAD

Aulas EAD tendem a deixar os alunos mais distantes do professor por mera vergonha de demonstrar que não entenderam algum assunto. Muitas vezes os demais colegas tirar suas dúvidas por e-mail ou whatsapp, por exemplo. Aí passa a falsa sensação de que só você tem perguntas a fazer.

Um erro grande é deixar de fazer as perguntas sobre a matéria assim que tiver a oportunidade. Você fazendo na própria aula pode ajudar até outros colegas que têm a mesma dúvida.

Lembre-se que as aulas EAD são através da tela por algumas horas e, logo após, o estudo deve ser feito sozinho pelo aluno e não em uma sala cheia de alunos. Por isso deve haver uma entrega do estudante para obter o máximo de conhecimento.

E então, preparado para melhorar sua performance nas aulas EAD?

Leia também outro artigo obre o tema: