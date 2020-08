Éderson e Araos, apostas de Tiago Nunes, revelam clima no Corinthians antes de semifinal

Éderson e Araos ganharam espaço no Corinthians com Tiago Nunes. Ambos participaram da classificação da equipe à semifinal do Campeonato Paulista, na última quinta, sobre o Red Bull Gragantino.

“Estou muito feliz em poder voltar a ajudar o Corinthians. Estou feliz também de poder fazer as coisas bem e espero que venha mais para que eu possa jogar e ajudar (o time) a passar para a próxima fase”, comentou o Chileno.

Diferente de Araos, que entrou na etapa final, Éderson recebeu oportunidade entre os titulares e voltou a se destacar com um gol de fora da área. Com Cantillo ainda retomando a melhor condição, Éderson permanecerá na equipe contra o Mirassol, neste domingo, às 16h.

“(Mirassol) time forte, passou por situações difíceis e chegou à semifinal, assim como a gente. São dois clubes que estão fortalecidos por essa experiência, vai ser duro, mas estamos bem fortalecidos para esse jogo”.

Éderson também reconheceu que o clima é outro dentro do clube. Antes da pandemia, eram seis jogos se vitória e risco de rebaixamento. Agora, são três triunfos seguidos, duas classificações e nenhum gol tomado.

“Trouxe mais alegria para o trabalho, para todos, não só para mim, está fluindo muito melhor com as vitórias, com as classificações, ainda mais agora, com essa expectativa para a final do campeonato. Tudo com mais alegria, mais leveza, o trabalho está sendo bem feito”.

O Corinthians concluiu a preparação para a decisão neste sábado, com treino fechado no CT Joaquim Grava. Na sequência, todos entraram em regime de concentração no hotel que fica dentro do próprio CT. A tendência é que Tiago Nunes repita o time que iniciou a última partida. Cantillo e Everaldo devem ser novidades apenas no banco de reservas.