Éderson marca de novo, Corinthians bate Mirassol, vai à final e sonha com o tetra do Paulistão

O Corinthians recebeu o Mirassol na Arena Corinthians, venceu por 1 a 0 e garantiu sua vaga na final do Campeonato Paulista pelo 4º ano consecutivo. Nos últimos três, foi campeão, e agora busca o primeiro tetra da competição na era profissional.

O gol da vitória foi de Éderson, que marcou pela terceira partida seguida. O jogo seguiu o mesmo tom do começo ao fim: pressão do Timão e os visitantes fechados – a não ser por uma ótima cobrança de falta defendida por Cássio. Com um jogador expulso no começo do segundo tempo, a equipe do interior não aguentou, teve sua barreira quebrada e foi eliminada do Paulistão.

O Corinthians agora espera o duelo entre Palmeiras e Ponte Preta, que começa às 19h, para conhecer o rival da decisão.

Éderson comemora o gol do Corinthians Agência Corinthians

Corinthians 1 x 0 Mirassol

GOL: Éderson

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos (Sidcley); Gabriel, Ederson (Camacho), Ramiro (Janderson), Luan (Araos) e Mateus Vital (Léo Natel); Jô Técnico: Tiago Nunes

MIRASSOL: Kewin; Danilo Boza (Matheus Rocha), Wellington e Reniê; Daniel Borges, Alison SIlva (João Arthur), Du (Lucas Vital), Juninho e Moraes; Zé Roberto (Netto) e Bruno Mota (Kauan) Técnico: Ricardo Catatá

Pelo 3º jogo seguido, Éderson balançou as redes.

O Corinthians busca o primeiro tetracampeonato paulista da era profissional do estado, que começou em 1933. O Paulistano conquistou o estadual quatro vezes entre entre 1916 e 1919, mas quando o torneio era disputado em duas ligas. Foram duas taças Jockey Club (as primeiras conquistas) e duas Cidade de São Paulo (as últimas).

Jô não atuava na Arena Corinthians desde 26/11/2017, contra o Atlético-MG pelo Brasileirão.

Léo Natel fez seu primeiro jogo com a camisa do Corinthians.

Salva Cássio

O Timão dominava as ações no começo da partida, mas era inefetivo. A defesa do Mirassol começou bem fechada e tirando os espaços.

A primeira grande chance do jogo, aos 13 minutos, foi do time do interior. Em cobrança de falta, Juninho colocou a bola com muito capricho no ângulo, mas Cássio voou e fez uma linda defesa, digna de foto de capa de jornal. O goleiro, que sentiu a virilha no aquecimento, mostrou que estava bem.

Cássio faz linda defesa em cobrança de falta de Juninho, do Mirassol Agência Corinthians

Cresce o Corinthians

O embate seguiu arrastado, e a próxima boa chance veio aos 25, agora do lado do Corinthians. Carlos foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro. Mateus Vital chegou de trás e bateu de primeira. O chute, mesmo mascado, explodiu na trave de Kewin.

Mirassol não encara de frente como fez no Morumbi, segue fechado e buscando o erro do Corinthians. Inversões de jogo, troca de bola com qualidade são armas para furar o bloqueio amarelo em Itaquera. — Flavio Ortega (@ortega_espn) August 2, 2020

A equipe de Tiago Nunes cresceu e criou outra grande chance quatro minutos depois. As melhores oportunidades vinham após tabelas rápidas, e assim foi. Uma boa troca de passes no meio colocou Éderson na linha de fundo. O volante, da direita, rolou na pequena área. Jô tentou a letra, mas furou, a bola passou na frente do gol todo e ninguém encostou para abrir o placar.

Pressão total

A pressão do Corinthians seguiu no começo do segundo tempo e logo aos 3 minutos veio a primeira investida. Carlos cruzou na segunda trave e achou Luan. O camisa 7 matou no peito e bateu da entrada da pequena área, mas Moraes conseguiu se jogar na bola e desviá-la para fora.

Luan, de novo, deu trabalho para o Mirassol com 8 minutos. Ramiro cobrou falta na área e a bola ficou com o meia, que dominou e bateu rasteiro. O goleiro Kewin caiu para o lado direito e segurou a bola sobre a linha do gol.

Mirassol com 10

Com 13 minutos, Carlos e Juninho dividiram a bola na ponta esquerda ofensiva do Timão e o meia do Mirassol atingiu o tornozelo do lateral adversário com a sola da chuteira.

Inicialmente, o árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araújo não tinha marcado sequer a falta. O VAR o chamou para a revisão, ele foi até a tela na beira do campo e voltou com o cartão vermelho na mão.

Carlos imediatamente foi substituído e iniciou tratamento com gelo no banco de reservas.

Éderson: iluminado

Com um a menos em campo, o Mirassol se fechou ainda mais e tentou suportar a pressão do Corinthians. Não conseguiu.

Aos 26, Éderson recebeu de Fagner na intermediária, arriscou o chute de longe e abriu o placar. A visão de Kewin foi comprometida pelos jogadores no meio do caminho, mas o goleiro falhou no lance.

Quase o segundo

Luan cobrou escanteio fechado aos 32 e Alisson Silva, do Mirassol, desviou para trás. A bola, muito rápida, bateu no travessão e por pouco não morreu no fundo das redes.

Três minutos depois, Janderson disparou pela ponta direita e bateu para o meio. Kewin se esticou todo e espalmou.

Aos 46, Araos bateu colocado da entrada da área e obrigou linda defesa do goleiro adversário.

Próximos jogos

Na quarta-feira, dia 05/08, o Corinthians joga a partida de ida da Final do Paulistão. O adversário sai do duelo entre Palmeiras e Ponte Preta, que acontece às 19h deste domingo.