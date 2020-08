Edge: Microsoft testa indicação de buscas e atalho para Skype

A Microsoft continua melhorando o navegador Edge e, recentemente, começou a testar duas novas funcionalidades no programa: um sistema de buscas recomendadas e integração com o serviço de vídeos Skype.

A ferramenta de recomendação aparece logo abaixo da barra de buscas na tela inicial do Edge. A novidade exibe bolhas com termos em alta nas pesquisas realizadas por outros usuários ou que estão recebendo atenção online.

Recomendações de buscas aparecem abaixo da barra de pesquisaFonte: Microsoft Power User

A novidade serve para trazer mais conteúdos que podem ser de interesse do usuário. Assim como acontece em outras ferramentas de informação presentes na tela inicial do Edge, o usuário pode desativar a função a qualquer momento.

Integração com o Skype

A outra novidade encontrada por usuários do Edge Canary é um atalho para o Skype. A integração também está aparecendo logo abaixo da barra de buscas na tela principal do navegador.

O botão para usar o Skype não pode ser desativado atualmenteFonte: TechDowns

O botão traz um ícone de câmera e a frase “Reunião Agora”. Além disso, a Microsoft informa que a função pode ser utilizada com apenas um clique e não necessita que o usuário faça login no Skype.

Ao que tudo indica, o atalho para o serviço de vídeos pode ser uma tentativa da empresa de facilitar o acesso à plataforma durante a pandemia. Um detalhe que pode gerar descontentamento é que o botão não pode ser desativado atualmente.

As novidades estão sendo distribuídas na versão Canary do navegador baseado em Chromium e não possuem estimativa de lançamento na edição estável do Edge. Vale ressaltar que baixar o browser em desenvolvimento também não garante acesso aos recursos, que só apareceram para um grupo seleto de usuários até o momento.