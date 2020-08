Edson Celulari compartilha fotos raras dos filhos e filosofa sobre amor paternal

Antes de começar a namorar Karin Roepke em 2012 e se casar com ela em 2017, Edson Celulari foi casado com Cláudia Raia entre 1993 e 2010. O extinto casamento gerou os únicos filhos do ex-casal: Enzo Celulari (23) e Sophia Raia (17), homenageados nas redes sociais.

O ator relembrou fotos raras e em momentos distintos na vida dos filhos e resolveu refletir, na legenda de uma publicação feita na terça-feira (25) no Instagram: “Eles chegam pequenos, mas já ocupam um grande espaço em nossos corações. Aí, eles começam a andar, a falar, de mãos dadas com gente… E o amor por eles só vai crescendo”.

“Em pouco tempo eles são adolescentes e, quando você pisca os olhos, eles já são adultos. O amor, que se multiplicou, agora transborda e você se vê, sem bolsos suficientes pra guardar tanto”, prosseguiu Edson, que se mostrou espantado com o crescimento dos filhos e assim a formação de uma nova geração da família.

Edson Celulari descreveu seus sentimentos em relação ao que observou: “É uma experiência cheia de detalhes, de carinhos, de diálogos, de dúvidas e também de muitas certezas. Uma cumplicidade que te faz dono dessa história e que você levará, orgulhoso, para sempre”. Por fim, questionou seus seguidores: “Isso acontece com vocês também? E quem sentiu medo quando o filho nasceu?”.

Enzo respondeu à declaração do pai, sucintamente: “Te amo, te amo, te amo”. Sophia tem seu perfil trancado na rede social e assim suas interações não ganham visibilidade. Um internauta elogiou o pensamento do artista: “A incerteza que você nunca é e nunca será suficientemente competente para o cargo de ser pai ou mãe de alguém… É muito louco esse sentimento! Parabéns pela sua matéria. Suas dicas levam sempre a uma reflexão”.

