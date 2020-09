Edu Guedes fecha com a Band e tem estreia de programa confirmada

Após dizer “não” para um novo contrato com a RedeTV!, Edu Guedes já definiu o seu futuro na televisão. O chef decidiu ir para a Band. O apresentador será o parceiro de Mariana Godoy no novo projeto matinal da emissora paulista.

A informação foi confirmada pela coluna de Leo Dias, do Metrópoles, que também revelou que a atração, com a direção artística de Zeca Camargo, estreará em outubro. O programa, caba lembrar, será o substituto do Aqui na Band, que terminou no final de junho após polêmicas.

Recentemente, Edu Guedes decidiu não renovar o seu acordo com a emissora de Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho, após cinco anos de contrato, que vai até setembro.

A decisão do apresentador foi motivada, inicialmente, por um acidente que sofreu há algumas semanas e que o deixou sem os movimentos da mão esquerda.

O cozinheiro voltou ao ar 20 dias após ter fraturado o braço esquerdo pilotando um veículo em seu sítio em Araras, no interior de São Paulo. Guedes teve fratura exposta no cotovelo e ruptura de músculos e tendões. Lentamente e com a ajuda de fisioterapia, ele está recuperando os movimentos da mão.