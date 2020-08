Eduardo Ribeiro contrai coronavírus e é afastado do Domingo Espetacular

Eduardo Ribeiro foi mais um profissional da Record a testar positivo para o novo coronavírus. Por causa do resultado, o apresentador ficará afastado do Domingo Espetacular por, pelo menos, duas semanas.

Com isso, a partir deste final de semana, Sérgio Aguiar vai assumir o jornalístico ao lado de Carolina Ferraz. O afastamento de Eduardo Ribeiro foi anunciado para a equipe nesta quinta-feira (13).

Nas redes sociais, o jornalista falou sobre o teste positivo. “Parece que chegou minha hora de colocar o pijama e ter paciência por uns dias”, iniciou o apresentador em texto.

“Acabo de testar positivo para Covid. Estou bem, isolado, reforçando a imunidade em casa e contando os dias pra voltar à rotina”, garantiu o contratado da Record, que aproveitou para agradecer ao carinho e orações dos seus admiradores.

Ainda na postagem, Ribeiro comentou a respeito do seu substituto: “Desde já, obrigado pelas orações e pensamentos carinhosos. Peço que recebam bem o amigo @sergioaguiar07, que fará dupla com a @carolinaferraz no próximo Domingo Espetacular”.

“É isso. Sorriso no rosto, fé em Deus e tranquilidade pra completar essa jornada. Um beijo grande, saúde e nos vemos por aqui!”, encerrou o comunicador.