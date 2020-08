Educação: 5 filmes para incentivar o hábito de leitura

O hábito de leitura proporciona diversos benefícios a curto, médio e longo prazo. Um dos principais é a melhoria no funcionamento do cérebro, a estimulação do senso crítico e da criatividade.

Contudo, muitas crianças e adolescentes apresentam resistência à leitura. Nesse sentido, trouxemos a indicação de filmes que podem ser ótimos para incentivar o hábito. Confira abaixo!

1. Central do Brasil (1998)

A nossa primeira dica é um clássico do cinema. O filme Central do Brasil foi dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Montenegro. O enredo se concentra na personagem Dora. Ela se dedica a escrever e ler cartas para pessoas analfabetas que passam pela estação de trem que dá nome ao filme. Contudo, a história toma uma rumo diferente quando ela se depara com Josué. O menino pede a ajuda de Dora para encontrar o pai que não chegou a conhecer.

2. O Mundo dos Pequeninos (2012)

Já o filme O Mundo dos Pequeninos é uma animação japonesa que conta a história da pequena Arrietty (Saoirse Ronan). Ela vive escondida com sua minúscula família sob o assoalho de uma casa velha de Tóquio. No entanto, a vida de Arietty e de sua família muda quando ela é acidentalmente descoberta por um garoto humano. Além disso, a obra é uma adaptação do livro The Borrowers, escrito por Mary Norton.

3. Sociedade dos Poetas Mortos (1989)

O filme Sociedade dos Poetas Mortos conta a trajetória de um professor de literatura inglesa. O rapaz foi contratado por uma escola tradicional, da qual é ex-aluno. Contudo, os métodos inovadores do professor surpreenderam a direção conservadora da escola. Além disso, seus alunos descobrem que ele participou da Sociedade dos Poetas Mortos. A descoberta motiva os alunos a reviverem o famoso clube de leitura de poesia.

4. A Menina que Roubava Livros (2013)

Este filme é excelente para incentivar a adoção do hábito de leitura. Isso porque é a paixão pela literatura que resgata a vida de uma jovem menina no meio da Segunda Guerra Mundial.

Nesse sentido, apaixonada pela leitura, a menina passa a roubar livros. Inclusive os livros que estão prestes a ser queimados. Além disso, o filme conta também a aproximação da menina com um escritor judeu que vive escondido no porão de sua casa. Esse filme é uma adaptação do livro homônimo de Markus Zuzak.

5. O Vendedor de Sonhos (2016)

Por fim, recomendamos um filme dirigido por Jayme Monjardim. O Vendedor de sonhos é inspirado em obra literária homônima de Augusto Cury. Assim, a obra cinematográfica conta a história de um psicólogo infeliz com a vida e que, por isso, tenta suicídio. Contudo, este desiste do suicídio após a interferência de Mestre, um mendigo.

