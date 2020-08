Educação: Confira algumas das universidades públicas que já adotaram o ensino remoto

O cenário de Covid-19 que se instaurou ao redor do mundo forçou a suspensão das aulas presenciais em todas as instituições de ensino do país, inclusive nas universidades públicas.

Inicialmente, apenas seis das 69 universidades públicas federais adotaram a plataforma disponibilizada pelo Ministério da Educação (MEC) para ministrar aulas remotamente. Entre elas figuram UFMS, UNIFEI, UFSM, UFC, UFFS e UFABC.

Contudo, as demais instituições, que estavam com as atividades de ensino totalmente paralisadas, alegaram que a falta de estrutura, tanto dos professores como dos alunos, impedia a migração para o ensino remoto.

Aulas suspensas até o fim do ano

No entanto, após meses de suspensão, com a incerteza quanto ao fim da pandemia, o MEC permitiu através de portaria que os institutos e universidades federais substituíssem os componentes curriculares das aulas presenciais por atividades remotas até o fim de 2020.

Com isso, cada instituição ganhou autonomia para decidir como essa substituição seria feita e para estabelecer novos calendários.

Desse modo, as universidades começaram a se preparar para o retorno remoto das aulas. Nesse momento, após mais de quatro meses de suspensão das aulas presenciais, muitas das universidades públicas que estavam com as atividades de ensino completamente paralisadas dão sinais de retorno através do ensino remoto.

Nesse sentido, boa parte das universidades anunciaram a adoção do ensino remoto emergencial, com início para agosto ou setembro.

A UFMG retoma as atividades de forma remota na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. A UFRGS e a UFAM também já divulgaram calendário com retorno previsto para este mês.

Já a UFBA e a UFES estão em fase de programação do ensino remoto e as atividades letivas devem ser retomadas apenas em setembro. Nesse sentido, a Federal da Bahia anunciou a implementação de um Semestre Suplementar não obrigatório, enquanto a Federal do Espírito Santo decidiu que o semestre 2020.1 será encerrado considerando-se apenas as Atividades Acadêmicas Emergenciais.

Outras universidades como a UFG e a Unifesp também se manisfestaram com o indicativo do retorno apenas de maneira remota.

