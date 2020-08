Educação: Principais vantagens de escolher um curso técnico

Alguns estudantes ao finalizarem o ensino médio ficam na dúvida sobre o próximo passo a dar, seja quanto a sua formação seja quanto a que área profissional deve seguir.

Entre as opções para continuar os estudos e se formar adequadamente para uma área, além dos cursos de graduação, há cursos de nível técnico. Há muitas vantagens na escolha por um curso técnico. Confira!

Curta duração

Para aqueles que têm mais urgência em ingressar no mercado de trabalho, um curso técnico é a melhor opção, pois, diferente de cursos de graduação (que duram no mínimo 4 anos), têm curta duração. Os cursos técnicos podem ter diferentes cargas horárias, contudo, não costumam passar dos 2 anos de duração.

Entrada rápida no mercado de trabalho

Desse modo, o curso técnico possibilita ao estudante entrar mais rapidamente no mercado de trabalho. Assim, o estudante pode se qualificar e trabalhar logo em seguida, pois os cursos técnicos abrem muitas portas de entrada para o mercado de trabalho pelas conexões e contatos que pode estabelecer.

Contato direto com a prática

Uma característica importante dos cursos técnicos é a de proporcionar ampla experiência com a parte prática da área aliada à teoria. Desse modo, desde o primeiro momento o aluno entrará em contato com as atividades práticas que compõe a rotina de trabalho na área. Este é um aspecto que agrada a muitos empregadores, além de preparar o aluno para lidar na prática com as demandas de sua carreira.

Preparo para concursos públicos

Uma das vantagens de ter um diploma de curso técnico é estar melhor qualificado para prestar concursos na área escolhida. Há concursos que são específicos para aqueles que possuem uma formação técnica. Para além disso, o candidato que pretende prestar um concurso de nível médio e possui um curso técnico na sua formação está melhor preparado do que a maioria dos concorrentes e tem maior chance de aprovação.

Baixo custo

Por fim, há ainda a vantagem de os cursos técnicos demandarem menor custo de investimento. Além de serem ofertados gratuitamente em Institutos Federais, esses cursos são mais baratos em instituições privadas do que os cursos tecnólogos e demais cursos de graduação. Assim, se releva uma ótima opção para aqueles que não podem investir muito dinheiro.

Além disso, os cursos técnicos são amplos e abarcam 13 eixos temáticos. Clique aqui para conferir o catálogo nacional de cursos técnicos criado pelo MEC.

