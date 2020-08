Elba Ramalho se irrita com crítica e dá invertida em seguidor

Elba Ramalho reagiu furiosa contra um comentário de um internauta em seu Instagram. Segundo informações da IstoÉ, em publicação, a cantora anunciou sua participação em um festival de música ao lado de Alceu Valença e Geraldo Azevedo e recebeu uma alfinetada.

“Só falta chamar Joelma, Chimbinha e Ludmilla”, comentou o seguidor. Elba Ramalho, então, deletou o comentário do usuário da rede social e ainda retrucou ao deboche dele.

“Prezado crítico, você é tão pequeno e insignificante que resolvi te dar moral, só para te dizer que os cães ladram e a caravana canta. Se liga, mané”, disparou a famosa.

A cantora também deletou o seguidor e disparou: “Já deletei, não vamos alimentar coisas ruins. Às vezes, quem fala o que não deve, ouve o que não quer! Obrigada pela parceria. Deus no comando. Vamos acalmar os ânimos, galera. Estou aqui rezando, rezando, rezando por todos nós, para que Deus nos dê discernimento, paciência e capacidade de perdoar. Noite de paz a todos”.

Recentemente, a forrozeira revelou o que tem tirado de bom desse período de pandemia. “Há males que sempre vem para o bem. Aquele velho ditado. Pelo menos no Nordeste a gente usa sempre: ‘Há males que vêm o para bem’. Estou tirando maior proveito dessa quarentena”, iniciou ela para Leo Dias.

“Por quê? Porque depois de quarenta anos de carreira, nos palcos, na estrada, no avião, no carro, no hotel, no camarim, cansada, reclamando, noite virada, estou em casa. Estou podendo ficar em casa. Estou podendo ficar aqui na minha sala, no meu jardim, estou podendo ficar com os meus filhos”, afirmou.