Eleições 2020: Pesquisa mostra liderança de Dalmo Júnior para disputa eleitoral em Piaçabuçu

O Instituto RF Consultoria & Comunicação realizou, nos últimos dias 15 e 16 de agosto, pesquisa de intenção de votos para Prefeito na Cidade de Piaçabuçu, na região sul de Alagoas.

De acordo com o levantamento do Instituto o candidato do Partido Socialista Brasileiro – PSB, Dalmo Júnior, que já foi Prefeito por dois mandatos, está disparado na frente do segundo colocado, o candidato Djalma Beltrão (PRB), enquanto o atual presidente da câmara municipal de vereadores, Kayro Castro segue em terceiro pela disputa ao Executivo Municipal.

Dalmo soma 37%% das intenções de votos, o atual Prefeito Djalma Beltrão tem 25,3% e o Kayro tem apenas 18,7%.

Djalma Beltrão que já foi derrotado em 2008 e 2012 por Dalmo Júnior, tem desidratado a cada dia, enquanto a liderança e pré-campanha de Dalmo, só cresce e se mantém firme e consolidada. Já o atual presidente da câmara tenta pela primeira vez disputar um cargo majoritário, porém pelos números não tem caído nas graças do povo piaçabuçuense.

A pesquisa foi registrada no TRE sob o número AL 08040/2020. Tem um intervalo de confiança de 95% e sua margem de erro é de 3,91% para mais ou para menos nos resultados totais. Foram entrevistadas 600 pessoas nos dias 15 e 16 de agosto.

