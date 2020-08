Elenco de Amor de Mãe mostra decepção com rumos dos personagens

O elenco de Amor de Mãe não esconde o descontentamento com os rumos que a novela tomou a partir das modificações propostas devido o encurtamento da história. O enxugamento da trama foi a saída escolhida após os meses que a produção ficou parada devido ao coronavírus.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, os atores tem demonstrado decepção com a autora Manuela Dias com os rumos que o folhetim tem tomado. Alguns membros chegaram a lamentar os caminhos que seus personagens estarão tomando a partir desta segunda fase em uma das últimas reuniões.

Alguns dos artistas que participam da novela chegaram a pedir a palavra durante uma das videoconferências, porém, a maioria nem tem se manifestado mais.

O retorno das gravações da novela, inicialmente previstas para este mês de agosto foram adiadas. A retomada dos trabalhos se tornou impossível por causa do atual momento pandemia do novo coronavírus no país. A Globo inclusive já divulgou uma chamada dentro da grade de programação que anuncia o retorno do folhetim na TV para 2021.

O vídeo conta com falas de Lurdes (Regina Casé) e Thelma (Adriana Esteves) sobre a pandemia de coronavírus; a doméstica lamenta a impossibilidade de sair pra rua à procura de Domênico – na verdade, Danilo (Chay Suede), comprado pela comerciante de uma traficante de crianças.

A Globo não informou a data exata do regresso de Amor de Mãe – fora do ar desde 21 de março. No momento, a emissora exibe a reta final de Fina Estampa (2011), de Aguinaldo Silva, às 21h. Na sequência, A Força do Querer (2017), assinada por Glória Perez, ocupa a faixa.