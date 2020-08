Elenco de Tapas e Beijos lembra de Flávio Migliaccio

Uma das séries de humor de maior sucesso da Globo, Tapas e Beijos volta para a programação da emissora na próxima terça-feira (04). O humorístico será reprisado e, com isso, o público terá a oportunidade de rever um dos atores que marcaram a história da televisão: Flávio Migliaccio.

O intérprete do Seu Chalita faleceu em maio deste ano, após ter cometido suicídio em seu sítio localizado em Rio Bonito, interior do estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, o ator deixou uma carta endereçada a sua família, e também à humanidade.

O artista era muito querido por seus colegas de trabalho e foi lembrando durante uma conversa digital que os integrantes do humorístico tiveram com os jornalistas. Um dos que se mostraram mais emocionados foi o ator Érico Brás. Ele chegou até mesmo a chorar ao relembrar o ex-colega e amigo.

“Depois que o Flávio deixou a gente fisicamente, parei para usar os arquivos que tinha no telefone da época que gravamos. Quando vi esses vídeos fiquei feliz por ter aproveitado a presença do Flávio na minha vida. Não só como aparceiro, mas como pessoa”, relatou Érico Brás.

Fábio Assunção, que também trabalhou com Flávio Migliaccio na série de humor, falou sobre o colega e afirmou que sua morte foi uma ato político. “Eu considero a morte do Flávio uma morte política porque o que a gente fora do coletivo são os nossos velhos solitários, invisíveis, desprezado. Eu acho que vale essa reflexão, a gente tem que pensar nos velhos do Brasil. A gente tem muita sorte em trabalhar com arte mas tem muita gente que está absolutamente sozinha”, disparou.

Já a protagonista da trama, a atriz Andrea Beltrão comentou: “Ele era nosso poço de sabedoria, um ator imenso, vai dar muitas saudades, mas vai ser muito bom revê-lo. Ele vai ficar para sempre. Algumas pessoas não morrem e ele vai ficar”.