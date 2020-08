Eliana mostra lambança da filha ao tentar maquiá-la

Eliana se casou com Adriano Ricco em 2015 e dois anos depois deu à luz Manuela. A pequena sempre aparece nas redes sociais da loira e deixou seguidores encantados — assim como a mamãe coruja — com o registro de um momento para lá de inusitado.

“Vem aqui mamãe, deixa eu te maquiar! Está ficando linda“, dizia uma montagem com quatro fotos, da garotinha de 2 anos passando algo no rosto da apresentadora. Eliana se divertiu e expôs isso na legenda da publicação no Instagram: “Esses meus seguidores são muito criativos e Manu é muito sapeca“.

O clique ganhou mais de 100 mil curtidas na plataforma e recebeu vários comentários. “Acho que se esfumar um pouquinho ali do lado, vai ficar muito bom“, sugeriu uma fã, brincando com a situação. “Agora deixa ela fazer um penteado também“, disse mais outra. “Eu amo quando ela aparece nas lives“, completou uma terceira.

Além de Manuela, Eliana também tem outro filho: Arthur, fruto do extinto relacionamento com João Marcelo Bôscoli, que durou entre 2008 e 2014. A famosa também foi casada com o chef Edu Guedes, mas não teve nenhum herdeiro com ele.

Em publicação anterior, a apresentadora citou uma marca importante de sua carreira, frente a um programa semanal: “Completo maioridade no SBT. São 18 anos, só aqui, desde a minha estreia como apresentadora infantil. Muitas histórias, muitas conquistas e crescimento profissional. Desejo só o melhor para a tv mais feliz do Brasil. SBT parabéns por seus 39 anos“.

Confira: