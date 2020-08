Eliana posta foto ousada de biquíni e enlouquece os seguidores

Aos 46 anos de idade, Eliana Michaelichen ousou ao publicar uma foto de alguns anos atrás, na qual ela aparecia usando um biquíni preto e deixava seu corpão em evidência.

Em um visual bastante fatal, com direito a maquiagem e unhas pretas, a famosa relembrou o clique nesta quinta-feira de TBT e disse que, na época, sua filha Manu ainda não havia nascido.

“Aqui era mamãe só do Arthur. Amo este ensaio”, legendou, prometendo aos fãs que fará outro desse muito em breve, com o fotógrafo Danilo Borges.

“Em breve vamos fazer outro né, Danilo?”, perguntou. Nos comentários, os admiradores foram ao delírio. “Muito maravilhosa”, comentou a apresentadora Sabrina Sato.

“Aff vc passou na fila de beleza, pelo menos, umas 10 vezes, né?”, perguntou a jornalista Fabiana Scaranzi. “Maravilhosa demais”, disse Iza.

Recentemente, após se recuperar da Covid-19, a apresentadora falou com o UOL sobre essa fase, quando precisou ficar isolada até o dia 9 de julho, juntamente com os filhos e o marido.

“O desafio é ainda maior, trabalhar fora, cuidar dos filhos e pagar as contas. Com a pandemia surgiu mais uma função: ajudar as crianças na escola com as aulas on-line e as lições“, declarou.

Confira: