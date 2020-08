Eliana revela que planeja casamento e dá detalhes

Quando o assunto é vida pessoal, Eliana é bem reservada. No entanto, a apresentadora do SBT revelou que planeja subir ao altar novamente. Noiva de Adriano Ricco, com quem está desde 2014 e tem uma filha, Manuela, de 2 anos, ela falou sobre o desejo do casal.

“Eu não sei se vou me casar com vestido de noiva, mas vamos casar. É um desejo do casal, mas certamente vamos fazer uma coisa muito simples, só para a família e amigos mais próximos. A gente tem que agradecer”, afirmou a comunicadora em entrevista à revista Caras, pelo Instagram.

Eliana ainda completou: “A gente tem que agradecer a vida, essa batalha que nós vencemos, o milagre que é a Manuela, a nossa união e a nossa família”.

A artista, cabe lembrar, chegou a ficar noiva de Roberto Justus e casou-se com Edu Guedes e também João Marcello Bôscolli, com quem teve o seu primeiro filho, Arthur, de 9 anos.

Recentemente, a apresentadora passou por um grande susto ao testar positivo para o novo coronavírus. Na época, a artista havia acabado de retornar aos trabalhos no SBT. No entanto, ela tem dúvidas se contraiu o vírus na emissora.

“Não dá para afirmar. Eu já tinha voltado a trabalhar um mês antes, e lá não uso máscara. Não dá para apresentar um programa ou se comunicar de máscara. Não dá para apresentar um programa ou se comunicar de máscara”, afirmou a loira para a revista Veja.

“Nesse momento em que fiquei vulnerável, a barreira de proteção se quebrou e fui pega pelo vírus. Logo eu, que me transformei na chata do álcool em gel, na doida da máscara”, desabafou.