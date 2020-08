Eliana volta a desabafar sobre período em que esteve isolada com covid-19

Eliana voltou a falar sobre o momento em que esteve contaminada com o novo coronavírus. Na época, a apresentadora havia acabado de retornar aos trabalhos no SBT. No entanto, ela tem dúvidas se contraiu o vírus na emissora.

“Não dá para afirmar. Eu já tinha voltado a trabalhar um mês antes, e lá não uso máscara. Não dá para apresentar um programa ou se comunicar de máscara. Não dá para apresentar um programa ou se comunicar de máscara”, afirmou a artista para a revista Veja.

A apresentadora completou: “Nesse momento em que fiquei vulnerável, a barreira de proteção se quebrou e fui pega pelo vírus. Logo eu, que me transformei na chata do álcool em gel, na doida da máscara”.

Na conversa, Eliana falou sobre os 15 dias em que ficou isolada, inclusive, dos seus filhos: “Foi um período de muita incerteza. Acordava de manhã e fazia um check-up em mim mesma. Quando constatava que estava bem, soltava um suspiro de alívio”.

“Manter-me bem emocionalmente. A sanidade nessas horas é fundamental. Fiquei isolada em um quarto afastado. Cheguei a dormir de máscara, por medo de infectar a família“, desabafou.

“Para me manter bem, eu lia, ouvia música, punha meus óleos essenciais no difusor e fazia aromaterapia. E repetia meu mantra da positividade: ‘Vai ficar tudo bem’”, completou a loira, que já voltou, novamente, aos trabalhos no SBT.