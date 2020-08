Elizabeth Debicki será Princesa Diana nas últimas temporadas de The Crown

Um importante nome foi adicionado ao elenco de The Crown. A produção do drama histórico da Netflix acabou de revelar que a atriz Elizabeth Debicki (O Grande Gatsby e Tenet) interpretará a Princesa Diana na série. Ela atuará na 5ª e na 6ª temporada de The Crown.

Como bem sabemos, o elenco da série The Crown é rotativo devido aos saltos temporais que o drama estabelece ao longo de suas temporadas. Agora, é a vez de Elizabeth, de 30 anos, integrar o seriado, que irá terminar em 2022 com a 6ª temporada.

Confira o anúncio feito no Twitter:

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B

— The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020