Ellen Rocche revela dificuldade no início da carreira de atriz por conta da beleza

Ellen Rocche lembrou em entrevista ao Gshow do desafio que enfrentou quando decidiu atuar. Conhecida na televisão pela sua beleza, a loira teve de provar que não era só mais um rostinho bonito.

“Existe um certo preconceito. Já sofri isso, mas é gostoso, porque o desafio me motiva a ser cada vez melhor“, ponderou Ellen. “Ao mesmo tempo que abre portas, chama a atenção e as pessoas ficam curiosas, também dificulta, porque muitas vezes as pessoas prejulgam. Por ser bonita talvez não consiga determinadas coisas, existe um certo preconceito. Já sofri“, acrescentou.

A atriz logo entendeu o que teria de ser feito para ser respeitada dentro da interpretação. “Lembro um professor de cinema que me disse que eu teria que provar, cada vez melhor, meu talento“, lembrou.

“Muita gente olha a carinha e acha que nasceu em berço esplêndido, que não precisa forçar pra conseguir as coisas. Ele dizia que eu teria que batalhar para quebrar o estereótipo. Nunca encarei isso como problema e sempre como uma benção na minha vida“, assegurou ela que interpretou a Marion, em Éramos Seis (2019).

Tanta beleza assim não é por acaso; a famosa tem cuidado da sua aparência. Aos 41 anos, Ellen Rocche garantiu que não existe segredo para a sua boa forma física, mas acredita que tudo é o resultado uma rotina de exercícios, alimentação e ausência de vícios para manter a saúde.

“Não bebo, não fumo, durmo pelo menos oito horas por noite, faço musculação três vezes na semana e todos os dias tento caminhar. Óbvio que não sou radical, mas depois das 18h priorizo a proteína, diminuo o carboidrato, procuro ingerir frutas, legumes. A gente às vezes enfia o pé na jaca, mas faz parte“, relativizou.