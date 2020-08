Elon Musk afirma que baterias da Tesla terão capacidade 50% maior

Elon Musk, presidente-executivo da Tesla, afirmou nesta segunda-feira (24) que a Tesla produzirá baterias de alcance mais longo com 50% a mais de energia. Em uma publicação no Twitter, o CEO informou que a produção em larga escala terá início dentro de três a quatro anos.

Isso vai aumentar a qualidade e desempenho dos carros da marca. O Model 3, por exemplo, que utiliza baterias “2170” da Panasonic com uma densidade de energia de 260 Wh/kg, vai alcançar cerca de 400 Wh/kg.

Baterias vida útil elevada

Unsplash/Reprodução

A Tesla também divulgou uma imagem de fundo com vários pontos agrupados em linhas. O especialista sul-coreano, Park Chul-wan, afirmou que a imagem pode indicar a presença de “ânodo de nanofio de silício”, uma tecnologia inovadora capaz de elevar de forma acentuada não só a densidade de energia de baterias, como também sua vida útil.

Com a revelação, Musk antecipou parte do que será revelado em 22 de setembro no chamado “Dia da Bateria”, evento no qual a Tesla pretende divulgar novidades e avanços da empresa neste segmento.