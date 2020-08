Elon Musk mostra chip cerebral funcionando em um porco

Nesta sexta-feira (28), Elon Musk usou um porco para realizar uma demonstração ao vivo de como o chip da Neuralink funcionaria no cérebro humano. A proposta é criar uma ligação digital entre cérebros e computadores.

A tecnologia mostrou a atividade cerebral do porco enquanto ele interagia com diferentes situações no palco. Cada atividade neural do animal era representada por um bip, que permitia acompanhar os sinais dentro da sua cabeça durante os estímulos. O porco já tinha o chip instalado há cerca de dois meses na região do cérebro responsável pelo olfato.

Diferente de modelos anteriores desenvolvidos pela Neuralink, agora o chip pode ser inserido por meio de uma única abertura no topo da cabeça. O dispositivo se encaixa em uma pequena cavidade do crânio, enquanto “fios” de eletrodos penetram na superfície externa do cérebro, detectando o impulso elétrico das células nervosas.

Em seguida, a conexão com um computador é feita via Bluetooth, mas a Neuralink já está de olho em outra tecnologia de rádio que pode aumentar a quantidade de dados transmitidos. “É como uma Fitbit no seu crânio com fios minúsculos”, disse Elon Musk.

A meta da Neuralink é ajudar pessoas com lesões cerebrais e atividades motoras limitadas. Segundo Elon Musk, os ensaios clínicos do chip que a empresa está desenvolvendo deverão acontecer até o final de 2021, com pacientes tetraplégicos.