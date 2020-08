Em alta, Fina Estampa ganha ação comercial inédita com Christiane Torloni e Lilia Cabral

A boa audiência da reprise de Fina Estampa, na Globo, neste período de pandemia, tem despertado a atenção de empresas, como a Samsung, que resolveu inovar. Durante o capítulo desta segunda-feira (3), um comercial inédito colocará Christiane Torloni e Lilia Cabral em ação de suas casas.

As intérpretes das personagens icônicas Tereza Cristina e Griselda se reencontrarão virtualmente, por meio de videoconferência, utilizando o smartphone Galaxy S20 Ultra. Na conversa, elas abordarão alguns dos principais recursos do smartphone.

Além disso, brincarão sobre como Tereza Cristina e Griselda utilizariam os recursos nas cenas da novela, com a icônica vilã bisbilhotando a vida de outros personagens por meio da câmera.

De acordo com a empresa, a conversa entre as duas, cada uma em sua casa, foi captada de forma remota e transformada em um comercial especial. Tudo foi veiculado com exclusividade e de forma contextualizada num dos intervalos de Fina Estampa.

“Tereza Cristina e Griselda são personagens icônicas, que se conectam diretamente com o público e ficaram marcadas na teledramaturgia, com interpretações brilhantes de Christiane Torloni e Lilia Cabral“, afirmou Giuliano Carneiro, gerente de marketing da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil, em nota.

“Esta ação, com uma dinâmica bastante natural entre as atrizes, em um bate-papo virtual descontraído, reforça os principais recursos da linha Galaxy S20, como a capacidade de realizar videoconferências com qualidade de imagem Full HD e soluções do conjunto de câmeras que elevam o nível de experiência“, acrescentou o diretor.

Em comunicado, Eduardo Becker, diretor de Soluções Integradas em Negócios de Conteúdo da Globo, destacou: “Depois do sucesso do projeto com Rafael Portugal no BBB, contamos com o talento de Lilia Cabral e Christiane Torloni como parte dos ativos Globo que tornaram possível essa nova entrega”.

“Um projeto especial, que contou com o apoio essencial da equipe de produção dos Estúdios Globo, na captação remota, direção e pós-produção do filme. E um trabalho que reforça a multiplicidade de formatos que desenvolvemos dentro e fora do conteúdo”, completou.