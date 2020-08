Em alta na Globo, Márcio Gomes assume outro telejornal na emissora

Márcio Gomes está cheio de moral dentro da Globo. Depois de conduzir o especial Combate ao Coronavírus, o jornalista foi chamado para substituir Carlos Tramontina – que está dentro do grupo de risco da Covid-19 – no SP2 e também comandar um quadro diário sobre os números da pandemia no Jornal Nacional.

E tem mais novidade para a vida do âncora, que se tornou uma carta na manga da emissora carioca. A partir de segunda-feira (31), ele cobrirá as férias de Renata Lo Prete no Jornal da Globo.

“Na segunda-feira, o Márcio Gomes estará aqui na bancada do Jornal da Globo. Eu volto no dia 14”, avisou a apresentadora no encerramento do telejornal, que foi exibido na madrugada deste sábado (29).

O âncora, cabe lembrar, também se reveza com Maju Coutinho na apresentação do Jornal Hoje aos sábados e ainda substitui Christiane Pelajo, em algumas ocasiões, no Edição das 16h, da GloboNews.

Gomes está na Globo desde 1996 e já passou por diversas funções e telejornais. Ele foi apresentador do Bom Dia Brasil, das duas edições do RJTV, plantonista do JN e ainda correspondente internacional.

O jornalista voltou ao Brasil em 2018 para atuar como repórter especial em São Paulo. Na pandemia, no entanto, foi chamado às pressas para comandar o Combate ao Coronavírus, onde teve desempenho elogiado por internautas e críticos de TV.