Em ano atípico, vencedor do The Voice Brasil fará show de Natal da Globo

As novidades em torno das duas versões do The Voice Brasil não param. Após oficializar o retorno do Kids, já é possível cravar todo o cronograma da edição para adultos na Globo.

A grande novidade, porém, ficará para depois da grande final. Uma vez que o grande vencedor tenha sido escolhido, ele fará um show junto com os técnicos da atração. O especial será exibido na noite de 24 de dezembro, véspera de Natal.

Embora a emissora não entre em detalhes, é bastante provável que se repita a premissa do especial Presente de Natal (2015), apenas com canções alusivas à data.

O cronograma do The Voice Brasil

Assim como ocorreu nos últimos dois anos, o The Voice Brasil segue com exibições às terças e quintas. Mas, desta vez, a temporada começa em uma quinta-feira, 15 de outubro.

Serão seis audições às Cegas. A final, propriamente dita, será levada ao ar em 17 de dezembro. Contando com o especial natalino, serão, ao todo, 20 episódios.

Há de se considerar também o provável cancelamento da exibição em 12 de novembro, já que muitas afiliadas da Globo confirmaram, para esta data, a realização de debates eleitorais em 1º turno.

Veja, abaixo, o cronograma por fases:

Audições às Cegas – 06 episódios – 15/10 a 03/11

Batalhas dos Candidatos – 05 episódios – 05 a 19/11

Rodada de Fogo – 04 episódios – 24/11 a 03/12

Shows ao Vivo – 03 episódios – 8 a 15/12

A Grande Final – 01 episódio – 17/12

Especial de Natal – 01 episódio – 24/12

Mudanças no formato

Se, no The Voice Kids, os talentos mirins irão se apresentar remotamente, o plano comercial da versão adulta não sinaliza se – e quais – adaptações serão feitas no formato por conta da pandemia de Coronavírus.

A únicas certezas, por enquanto, são a ausência da plateia e os protocolos de segurança que devem ser obedecidos por quem estiver no estúdio. Os candidatos também não poderão mais levar acompanhantes para assistir as apresentações.

Paralelamente, já foi confirmado que o talent show ganhará reprise no Multishow, sempre no dia seguinte à exibição em TV aberta. O horário, no entanto, ainda não foi divulgado.

No júri, um novo (velho) rosto. Com o afastamento de Ivete Sangalo, Carlinhos Brown volta a dar expediente nas duas versões. Ele se junta ao pentacampeão Michel Teló, Lulu Santos e Iza.

Tiago Leifert papai

Vale lembrar que a Lua, primeira filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin, deve nascer em breve. Se este colunista não estiver errado em seus cálculos, a criança nasce antes da estreia da nova temporada. Isso deve permitir que o apresentador desfrute de uma licença-paternidade, ainda que o afastamento seja por um período bem curto.