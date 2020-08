Em briga com Felipe Neto, Antonia Fontenelle festeja decisão e agradece ministra de Bolsonaro

Antonia Fontenelle voltou a usar o seu Instagram para falar sobre a polêmica briga com Felipe Neto. Nesta quinta-feira (13), a apresentadora comemorou a decisão do Ministério Público em investigar a denúncia que ela fez contra o youtuber.

“Com fé em Deus, na justiça e nos homens de bom senso, alcançaremos nosso objetivo que é reestabelecer no mínimo o bom senso. Gratidão”, escreveu a loira ao compartilhar uma notícia sobre o assunto.

Em outra postagem, Antonia Fontenelle chegou a agradecer o MP e também a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Damares Alves.

“É preciso dizer que Além do MP a Ouvidoria Dos Direitos Humanos também aceitou a denúncia. Obrigada @damaresalvesoficial1 pelo o trabalho incansável que a Ministra vem fazendo pra proteger nossas crianças”, compartilhou a loira.

Cabe lembrar que Fontenelle solicitou ao Ministério Público do Rio de Janeiro que o órgão retire de circulação o livro A Trajetória de um dos Maiores Youtubers do Brasil.

A famosa tomou tal atitude por considerar que a obra literária tem conteúdo impróprio para o público infanto-juvenil. De acordo com o site Fefala, o Ministério Público Federal – Procuradoria da República do Distrito Federal entendeu a possível prática de crime e determinou a remessa de todos os documentos iniciar uma investigação no caso.