em clássico de dois expulsos, Grêmio vence o Internacional e é campeão do 2º turno do Gauchão

O Grêmio é campeão do 2º turno do Campeonato Gaúcho. E num Gre-Nal. Vitória por 2 a 0 do Tricolor sobre o Internacional, com gols de Maicon e Isaque.

Jogando na Arena, o Grêmio teve superioridade no primeiro tempo, mas só abriu o placar na segunda etapa. O Inter teve chances de empatar, mas não foi efetivo

Isaque, garoto da base, entrou na parte final e ainda ampliou o placar para o Tricolor. O Grêmio agora enfrenta o Caxias na grande decisão do Gaúcho.

Maicon comemora gol do Grêmio Gazeta Press

Grêmio 2 x 0 Internacional

GOLS: Maicon e Isaque

GRÊMIO: Vanderlei, Orejuela, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Jean Pyerre, Alisson, Everton e Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba, Rodinei, Cuesta, Bruno Fuchs e Moisés; Musto, Edenílson, Boschilia, Thiago Galhardo e Marcos Guilherme; Guerrero Técnico: Eduardo Coudet

Primeiro tempo equilibrado

O Gre-Nal foi mais aberto do que o normal na primeira etapa. Ambas as equipes tiveram chances de balançar as redes.

O Grêmio teve mais domínio da partida, principalmente com Everton pelo lado esquerdo. Orejuela também teve boa participação pela direita.

Aos 36 minutos, uma das principais chances. Everton disparou em velocidade e cortou para o meio. Chute forte, que Marcelo Lomba espalmou.

Mas as duas melhores oportunidades da primeira etapa vieram nos acréscimos…

Acréscimos com chances

Aos 48, Orejuela cruzou na medida. Diego Souza bateu de primeira e a boal raspou o poste colorado.

A resposta veio dois minutos depois.

Rodinei deixou Thiago Galhardo em ótima posição. O meia rolou para o meio, Vanderlei afastou, mas no rebote Boschilia chutou para fora.

Grêmio na frente

Logo aos quatro minutos do 2º tempo, o Grêmio abriu o placar. Everton cruzou para Diego Souza. O atacante desviou para o meio e Maicon só completou de cabeça.

O Inter teve grande chance de responder aos nove. Contra-ataque de Guerrero. O peruano deixou Thiago Galhardo sem goleiro, mas o meia acabou errando.

Aos 25, mais uma boa chance colorada. Cruzamento de Moisés e Thiago Galhardo cabeceou por cima do gol.

Isaque amplia e briga generalizada

Aos 35, após bela jogada de Everton, a bola sobrou para Isaque. O garoto da base do Grêmio fuzilou as redes e ampliou o placar: 2 a 0.

Logo após o gol, Orejuela e Patrick se estranharam e acabaram expulsos. A briga acabou se espalhando para todos os jogadores no meio-campo.

No fim, somente os dois dois foram expulsos. E placar final: 2 a 0 para o Grêmio.

Próximos jogos

O Grêmio vai jogar a final do Campeonato Gaúcho contra o Caxias, ainda sem data definida, mas provavelmente no fim de semana. O jogo contra o Fluminense, no domingo (09/08), às 19h00, deverá ser adiado.

Já o Internacional visita o Coritiba, no sábado (08/08), às 19h30, pelo Brasileirão.