Em clique raro, filho de Murilo Benício e Giovanna Antonelli surge sorridente

Sempre discreto sobre a sua vida pessoal, Murilo Benício surpreendeu ao postar um click raro ao lado do seu filho com Giovanna Antonelli, Pietro. Na imagem, os dois aparecem à vontade e sorridentes em casa. Na legenda, ele exaltou: “Eu e Pi“.

Nos comentários os fãs rasgaram elogios aos dois. “O pai mais lindo do mundo“, disse uma moça. “Duas obras de arte“, exaltou outra. “Fico boba como o tempo voa. Lindos! Foi ontem que o Pi era realmente Pi, agora é Pizão“, brincou uma terceira.

Pai babão que é, recentemente Murilo exaltou Antônio Benício, fruto do seu relacionamento com a também atriz Alessandra Negrini. No post, o veterano parabenizou o rapaz por sua atuação em Amor de Mãe. No capítulo, Vinícius, interpretado pelo jovem, morreu após ser baleado por Belizário (Tuca Andrada) durante a invasão da PWA com outros ativistas e não resistiu aos ferimentos.

Com uma interpretação de tirar o fôlego, o rapaz deu o último suspiro de vida na cama do hospital, depois de dizer ao pai, Raul (Murilo Benício), que o amava. Após isso, o empresário entrou em pânico ao perceber que seu filho havia partido e caiu no choro.

“Obrigado pelo privilégio de estar ao seu lado”, celebrou Murilo.

