Em crise com Xuxa, Record oferece Dancing Brasil para Sabrina Sato

Com a saída de Xuxa Meneghel já dada como certa, a Record procura nomes que devem herdar os programas da eterna Rainha dos Baixinhos a partir do ano que vem. Sabrina Sato está designada para a nova temporada do Dancing Brasil. O talent show está no ar desde 2017, logo após o primeiro projeto da ex-global na nova casa ter naufragado.

Segundo o ., o canal da Barra Funda já tem vendido o programa com a substituta. Os produtores responsáveis por escalar o elenco de famosos para participar da sexta temporada oferecem a atração aos empresários sob o comando da japa.

Agentes de possíveis cotados de A Fazenda 2020, ouvidos pela publicação, contam que a produção tem oferecido outros realities para os famosos que ficaram de fora do reality rural. Dentre eles, o ‘Dancing’, agora com apresentação da mãe de Zoe.

Vale lembrar que Sabrina já está escalada para comandar o Game dos Clones, reality de namoro em parceria com a Amazon Prime Video, que terá apenas dez episódios. Caso ganhe também o Dancing Brasil, ela vai se revezar nas duas atrações, uma exibida em cada semestre.

Fora do ar desde o fim da conturbada temporada do The Four Brasil, prejudicada por mudanças de horários e a pandemia do coronavírus, Xuxa não tem planos de retornar à programação neste ano.

A apresentadora e a Record devem entrar em um acordo definitivo sobre a possível renovação ou não de contrato. Ambos devem chegar em uma definição no mês de setembro.

Executivos da Record já dão como certo a saída da loira do canal. Caso permaneça, a famosa passará a cumprir contratos por obras fechadas, ou seja, válido apenas durante o período de exibição do programa.

Uma nova redução de salário deve acompanhar o novo acordo. Cabe ressaltar que os vencimentos mensais da mãe de Sasha sofreram uma queda de R$ 1 milhão para R$ 500 mil nos últimos três anos.