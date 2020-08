Em guerra com a Globo, Fifa faz acusação ao canal na Justiça

Na disputa judicial com a Globo, a Fifa se defendeu e acusou a emissora brasileira de não ter avisado previamente da decisão de ir à Justiça para suspender o pagamento da parcela de US$ 90 milhões, a respeito dos direitos de transmissão de torneios como a Copa do Mundo, previsto para junho.

A Fifa alega que só soube claramente da questão quando foi procurada para se pronunciar sobre o assunto após pedido da imprensa. A entidade afirma que não teve tempo para se preparar para a falta do pagamento milionário.

A federação internacional aponta que o momento é delicado por causa da pandemia do novo coronavírus, mas que isso não pode impedir que contratos acordados sejam cumpridos. Na briga judicial, a Fifa pondera e diz que a Globo é uma de suas grandes parceiras. As informações são do repórter Gabriel Vaquer, do UOL Esporte.

O valor causador do imbróglio faz referência à parcela anual do acordo de US$ 90 milhões (R$ 493 milhões, no câmbio atual). O pagamento deveria ter sido feito até o último dia 30 de junho.

Há 9 anos, o canal carioca e Fifa assinaram um acordo de R$ 600 milhões. O pagamento seria feito em 9 parcelas. O montante milionário foi acordado para os direitos de transmissão dos eventos organizados pela federação internacional entre 2015 e 2022.