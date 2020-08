Em jogo único, Palmeiras encara Ponte Preta por vaga na final do Paulista

Em busca de uma vaga na final do Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo para encarar a Ponte Preta às 19 horas (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque. O classificado será determinado em jogo único e com decisão por pênaltis em caso de empate.

A tendência é que Diogo Barbosa permaneça como titular na lateral esquerda no lugar de Matias Viña, que sofreu concussão e corte na cabeça contra o Corinthians. No ataque, apesar de entorse no tornozelo direito diante do Santo André, Rony deve começar jogando.

No meio de campo, após escalar três volantes e ver o time pouco criativo na última partida, Vanderlei Luxemburgo tem a opção de utilizar um meia diante da Ponte Preta. Lucas Lima, responsável pela assistência para Felipe Melo contra o Santo André, é uma alternativa.

“O torcedor palmeirense pode confiar que estamos fazendo o melhor e acreditando que vamos passar. Respeitamos a Ponte Preta. Vai ser difícil. Assisti ao jogo contra o Santos e a Ponte Preta tem uma boa equipe. Sabemos que vamos encontrar dificuldades, mas estamos preparados”, disse Luxa.

Já a Ponte Preta, algoz do Santos nas quartas de final, construiu uma campanha peculiar no Campeonato Paulista. Na última rodada da primeira fase, o time de Campinas, ao mesmo tempo, corria risco de acabar rebaixado e lutava pela classificação, objetivo que conseguiu alcançar.

A tendência é que João Brigatti mantenha a base da equipe responsável por eliminar o Santos. Artilheiro do time na temporada com seis gols, Roger disputa uma vaga no ataque com Safira. No meio, para reforçar a marcação, o técnico pode colocar Bruno Reis no lugar de Vinicius Zanocelo.

“Estamos concentrados para a batalha. Sabemos que será um jogo muito difícil, contra um adversário qualificado. Mas, como sempre falo, nada para Deus é impossível. Vamos entrar em campo para vencer, independentemente de qualquer coisa. Favoritismo, a gente mostra dentro de campo”, disse o atacante Bruno Rodrigues.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X PONTE PRETA

Data: 2 de agosto de 2020, domingo

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Marcelo Van Gasse e Alex Ribeiro

VAR: Rodrigo Guarizo

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo Gustavo Gomez e Diogo Barbosa (Matias Viña); Patrick de Paula, Ramires (Bruno Henrique) e Lucas Lima; Willian, Rony e Luiz Adriano

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

PONTE PRETA: Ivan; Apodi, Wellington Carvalho, Henrique Trevisan e Guilherme Lazaroni; Dawhan, Jeferson, Vinicius Zanocelo (Bruno Reis) e João Paulo; Bruno Rodrigues e Roger (Safira)

Técnico: João Brigatti