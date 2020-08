Em meio a briga com irmãos Neto, Antonia Fontenelle decide criar canal infantil

A guerra entre Antonia Fontenelle e os irmãos Neto está bem longe de chegar ao fim. Prova disso é uma nova decisão da apresentadora. A famosa anunciou em entrevista para a IstoÉ Gente que fundou a Associação Mães do Brasil, além de um canal destinado ao público infantil no YouTube.

“Eu atendi um grito dos pais do Brasil inteiro, mães e pais pedindo ajuda para tirar os filhos de canais de cunho sexual e que não ensinam nada. É um trabalho de conscientização”, disparou a famosa, que está em briga judicial contra Felipe e Luccas Neto.

“Com a fundação, eu estou dando caminho para os pais que querem tirar seus filhos de programações horríveis, desnecessárias, que deseducam. A minha causa principal é brigar contra a erotização crianças e educar”, contou a apresentadora.

A associação foi fundada por Antonia Fontenelle ao lado da advogada Flávia Ferronato e a empresária Walquiria Freitas. “A Associação Mães do Brasil contará com teatro de fantoche e desenho animado. Estou trabalhando 24 horas nisso, já montei uma equipe com 40 pessoas. O que me move a criar tudo é ser mãe e avó”, comentou ela.

O canal no Youtuber se chamará La Lata Kids e foi pensado após os processos que recebeu dos irmãos Neto. “Após eu ter sido processada pelos irmãos Neto, eu fui dar um mergulho nesse universo e eu percebi o quão problemático está essa questão da erotização infantil, do desserviço dos canais do YouTube para as crianças”, desabafou.

Cabe lembrar que os famosos pedem uma indenização de R$ 200 mil (R$ 100 mil para cada) por conta da artista ter associado os irmãos ao crime de pedofilia.