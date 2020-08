Em Neópolis, PM interrompe festa com aglomeração de pessoas e apreende aparelho de som

Policiais da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM) interromperam uma festa com aglomeração de pessoas e apreenderam um aparelho de som por perturbação do sossego alheio, na tarde desse domingo, 23, no município de Neópolis.

Os policiais militares receberam diversas ligações denunciando que havia uma festa no Povoado Serrão, onde várias pessoas estavam aglomeradas e ouvindo músicas num volume acima do permitido por lei. Ainda de acordo com as informações, os participantes faziam uso de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas.

No endereço do evento, os PMs foram recebidos com xingamentos e desacatos, mas com a chegada do reforço, eles conseguiram contornar a situação e dispersar as pessoas que ali estavam aglomeradas.

Durante a ação policial, duas pessoas foram encaminhadas à delegacia por desobediência, desacato e um aparelho de som apreendido.

Fonte: PM/SE