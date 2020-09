Em noite de VMA, MTV é acusada de racismo contra Michael Jackson

Mesmo em plena pandemia, a noite do VMA (Video Music Awards) conseguiu repercutir e muito nas redes sociais, neste domingo (30). No entanto, a atração não recebeu só elogios, mas também críticas e acusações. Muitos internautas até subiram a hashtag “MTV Racista” para os assuntos mais comentados do Twitter.

O motivo? A premiação decidiu remover o nome de Michael Jackson do prêmio. Atualmente o troféu que premia o artista pelo conjunto da obra, se chama Tricon Award e não mais Michael Jackson Video Vanguard Award.

“Em 2019, os canais de notícia publicaram que a MTV norte-americana está passando por um processo de reavaliação do nome de uma das categorias da sua famosa premiação anual, o Video Music Awards (VMA)“, escreveu a jornalista Brenda em seu Twitter, explicando o motivo da revolta dos fãs do astro do pop.

Alguns usuários da rede social enxergaram a mudança como uma atitude racista da MTV, além de apontar a ingratidão por Michael Jackson, que teve grande responsabilidade pelo crescimento da emissora, pois fez a empresa lucrar com seus clipes.

“A questão gira em torno do Michael Jackson Video Vanguard Award, que celebra clipes com produção excepcional, e teve início como resultado do lançamento do documentário Deixando Neverland, que tem como foco acusações de abuso sexual e pedofilia contra o cantor”, comentou a jornalista.

Confira a repercussão:

#MTVRacista Descobriram só agora? É praticamente um prêmio de ‘melhor artista negro’ Todos os artistas negros disputam entre si para vencer

Não é de hoje que rola essa divisão, sempre foi assim e em todos áreas pic.twitter.com/Bxt4p6tisi — ⭐ണiurii⭐ AntiPseudoMilitante (@iirui_M) August 31, 2020

#MTVracista convidou Michael Jackson no dia de seu aniversário para receber um prêmio falso. Apenas para humilhá-lo e fazer deboche dele com vários humoristas. MJ. O homem que fez essa empresa ser algo. Antes dele não havia videoclipe, sem ele não havia canal de música. #VMAs pic.twitter.com/HDvTKdemt3 — Tudo Pelo Michael (@TudoPeloMJ) August 31, 2020

No ano que Michael Jackson lançou o icônico Smooth Criminal, a #MTVracista deu o prêmio de Vídeo do Ano para este MV que debochava de Michael Jackson e Whitney Houston. #VMAs ridicularizando o acidente que quase matou MJ e o afetou para sempre. 1989. pic.twitter.com/p5RPC2Lx5d — Tudo Pelo Michael (@TudoPeloMJ) August 31, 2020

A MTV não transmitia clipes de artistas negros até o Michael Jackson aparecer e mudar isso. E não só isso, a MTV estava beirando o declínio quando o maior artista da indústria começou a lançar seus clipes e os salvou do fracasso.#MTVRacista pic.twitter.com/okfF6SH4v9 — 𝓽𝓱𝓲 (@badgirlthi) August 31, 2020

Não vão nos calar, não vão apagar a verdade. Sempre vamos estar aqui expondo o complô da indústria racista tinha com o rei Michael Jackson. Aliás, não queriam um artista preto sendo tão revelante e histórico como ele, não é msm? CHEGA#MTVRacista pic.twitter.com/JwJVUOFM3f — júlia🍎 (@purple_gangstan) August 31, 2020

A MTV trocou oficialmente o nome do prêmio Michael Jackson Vanguard Award por Tricon Award, mostrando sua falta de respeito e descaso com o homem que revolucionou o mundo dos videos musicais. #MTVRacista pic.twitter.com/6hehZnxgdO — União Jacksley (@UJacksley) August 31, 2020